Две объездные дороги сделают на улице Родионова из-за строительства метро

Кроме того, еще один двухполосный объезд возведут в районе частного сектора, с выходом на Казанскую набережную к колесу обозрения. Общая длина двух дорог составит 1,036 км. Ожидается, что работы по выносу сетей и прокладке обоих временных проездов завершатся в сентябре 2025 года.