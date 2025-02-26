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Жителя Ростова обвинили в терроризме после звонка мошенника

Выполняя указания «сотрудника ФСБ», ростовчанин устроил поджоги.

Источник: Комсомольская правда

Ранее судимый житель Ростова-на-Дону, поверивший телефонному мошеннику, оказался в центре уголовного дела. Звонивший мужчина, представившийся сотрудником ФСБ, убедил его, что персональные данные похищены и требуются выполнить «несколько поручений» для их защиты. Об этом сообщила в своем тг-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Первым заданием стало получение кредита в 300 тысяч рублей. Когда в микрофинансовой организации отказали, мужчине поручили купить пневматический пистолет и напасть на офис. Под угрозой оружия сотрудник отдал ему 87 тысяч рублей.

Затем последовали указания поджечь автозаправку и ворота административного здания.

— Ночью он облил легковоспламеняющейся жидкостью бензоколонку на заправке самообслуживания, поджег и скрылся. В следующей инструкции говорилось о поджоге ворот комплекса административных зданий. При этом подозреваемый должен был снимать свои действия и отправлять видеозаписи куратору. Мужчина выполнил и эти указания, — сообщила Ирина Волк.

Во время допроса мужчина рассказал о случившемся и признал свою вину.

— Нападение на микрофинансовую организацию, потом поджег заправки… Я точно не помню, что это было за здание. Сказали, вот это здание, — рассказал задержанный.

Следователи возбудили уголовные дела по статьям 162 и 205 УК РФ. Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

— Не поддавайтесь на провокации телефонных мошенников, которые предлагают совершить противоправные действия, — предупредила Ирина Волк.