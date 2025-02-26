Семидневный режим работы ввели в государственных поликлиниках Нижнего Новгорода

Государственная медицина в Нижнем Новгороде переходит на семидневный режим работы. Об этом сообщает главред ИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов.
В Нижнем Новгороде расширяется доступность медицинской помощи: государственные поликлиники и диагностические центры теперь работают без выходных. Этот шаг направлен на повышение удобства для пациентов, которым проще решать вопросы здоровья в субботу и воскресенье.
Стоматологические поликлиники для взрослых и детей во всех районах города теперь принимают пациентов по субботам с 08:00 до 18:00, а по воскресеньям — с 09:00 до 15:00. Причём речь идёт не о дежурных кабинетах, а о полноценном приёме как по полису ОМС, так и на платной основе.
Кроме того, в субботу и воскресенье начал работать кабинет МРТ в Диагностическом центре. Запись на обследование уже открыта.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что более 23 тысяч нижегородцев заразились респираторными инфекциями за неделю.