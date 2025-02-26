Семидневный режим работы ввели в государственных поликлиниках Нижнего Новгорода

Стоматологические поликлиники для взрослых и детей во всех районах города теперь принимают пациентов по субботам с 08:00 до 18:00, а по воскресеньям — с 09:00 до 15:00. Причём речь идёт не о дежурных кабинетах, а о полноценном приёме как по полису ОМС, так и на платной основе.