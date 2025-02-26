С 17 по 23 февраля в Петербурге заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 8%

В период с 17 по 23 февраля в городе заболели 43,7 тыс. человек. У обследованных пациентов вирусы гриппа были обнаружены в 55,7% случаев. Остальные случаи приходятся на другие инфекции: РС-вирусы, риновирусы, сезонные коронавирусы, метапневмовирус и SARS-CoV-2.