Ремонт Мызинского моста в Нижнем Новгороде может завершиться досрочно

Следует напомнить, что масштабная реконструкция путепровода у Мызинского моста, первая за последние 45 лет, началась 17 января 2025 года. В рамках проекта дорожные службы планируют заменить асфальтовое покрытие и устранить имеющиеся повреждения. Полное перекрытие моста не планируется, движение будет ограничено по отдельным полосам.