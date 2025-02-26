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Ремонт Мызинского моста в Нижнем Новгороде может завершиться досрочно

Капитальный ремонт Мызинского моста могут завершить раньше установленного срока.

Об этом сообщил Владимир Солдатенков, глава транспортного комитета Законодательного собрания Нижегородской области, после посещения объекта, добавив, что ГУММиД разрабатывает соответствующее предложение.

На данный момент работы идут в соответствии с графиком, и никаких задержек не наблюдается. Количество рабочих на объекте достаточное. Согласно плану, ремонтные работы должны быть завершены к декабрю 2026 года.

Следует напомнить, что масштабная реконструкция путепровода у Мызинского моста, первая за последние 45 лет, началась 17 января 2025 года. В рамках проекта дорожные службы планируют заменить асфальтовое покрытие и устранить имеющиеся повреждения. Полное перекрытие моста не планируется, движение будет ограничено по отдельным полосам.