Власти Екатеринбурга запустили опрос о «выделенках» для общественного транспорта

Добавим, что обустройство выделенных полос в Екатеринбурге является частью транспортной реформы, о запуске которой глава города Алексей Орлов объявил год назад. В частности, городские власти планируют обеспечить приоритет движения трамваев на дорогах с помощью отделения рельсов от проезжих частей. В 2025 году бортовым камнем, делиниатором или разметкой планируют обособить 50,3 км путей на 15 участках. Сейчас «выделенки» функционируют на 17 участках длиной 23 км. Планируется их обустроить на 42 участках протяженностью около 20 км.