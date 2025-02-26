Юрий Шалабаев вручил медаль к 80-летию Победы нижегородскому ветерану

Вместе с супругой Геннадий Луканов воспитал троих дочерей. Дети и внуки сейчас занимаются музеем, посвящённым подвигам их отца и деда. Музей находится в одной из комнат, где лежат большое количество книг авторства Геннадия Владимировича.