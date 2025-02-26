«Им нужнее — ведь там чьи-то папы»: мальчик из Башкирии отправил участникам СВО деньги, которые копил на планшет

Сегодня, 26 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях рассказал о поступке восьмилетнего Амира Магадеева из села Исянгулово Зианчуринского района. Мальчик разбил свою копилку, в которую собирал деньги на планшет, чтобы передать сбережения бойцам специальной военной операции. «Им нужнее — ведь там чьи-то папы», — сказал Амир.