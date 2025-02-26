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«Им нужнее — ведь там чьи-то папы»: мальчик из Башкирии отправил участникам СВО деньги, которые копил на планшет

8-летний мальчик из Башкирии отправил бойцам СВО скопленные на планшет деньги.

Сегодня, 26 февраля, глава Башкирии Радий Хабиров на своей личной странице в социальных сетях рассказал о поступке восьмилетнего Амира Магадеева из села Исянгулово Зианчуринского района. Мальчик разбил свою копилку, в которую собирал деньги на планшет, чтобы передать сбережения бойцам специальной военной операции. «Им нужнее — ведь там чьи-то папы», — сказал Амир.

Мама мальчика поделилась историей в социальных сетях, и ее рассказ вдохновил знакомых, друзей и одноклассников Амира. Вместе они собрали около 19 тысяч рублей, на которые были приобретены две рации для бойцов.

Радий Хабиров отметил, что этот поступок напомнил ему о временах Великой Отечественной войны, когда комсомольцы, пионеры и школьники Башкирии собирали средства на строительство самолетов и танков.

Глава республики также подчеркнул, что Амиру есть с кого брать пример. Его отец — офицер МВД, а дедушка — подполковник в отставке, ветеран боевых действий. Дедушка мальчика также внес свой вклад в поддержку бойцов, приобретя и лично передав два антидрона.

— Благодарю Амира, его друзей и, конечно, родителей — за то, что воспитали такого сына. И спасибо всем жителям республики, кто от чистого сердца помогает нашим парням, — сказал Радий Хабиров.

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