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В Калининграде планируется создание парка исторических миниатюр «Спасённая Европа»

В Калининграде планируется создание парка исторических миниатюр «Спасённая Европа» на территории парка Победы: проект направлен на сохранение исторической памяти и предотвращение фальсификации истории.

Источник: КалининградLive

Парк будет представлять собой историческое пространство с макетами семи памятников советским воинам-освободителям. Концепция парка одобрена, формируется рабочая группа для реализации проекта к 80-летию Победы. Совет по культуре также рассмотрел предложение о создании памятника «Орден Победы» на площади Победы в Калининграде.

Предложение о сохранении памятного знака в существующем виде было поддержано, а создание нового памятника будет рассмотрено в соответствии с пожеланиями общественной организации. В рамках заседания также был рассмотрен вопрос установки памятника известному калининградскому спортсмену и политику Андрею Шумилину.