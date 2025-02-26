В Калининграде планируется создание парка исторических миниатюр «Спасённая Европа»

Предложение о сохранении памятного знака в существующем виде было поддержано, а создание нового памятника будет рассмотрено в соответствии с пожеланиями общественной организации. В рамках заседания также был рассмотрен вопрос установки памятника известному калининградскому спортсмену и политику Андрею Шумилину.