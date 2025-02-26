За неделю на Кубани зарегистрировали более 6 тысяч случаев ОРВИ

По данным ведомства, уровень заболеваемости респираторными инфекциями вырос на 16,9% по сравнению с предыдущей неделей. Среди детей наиболее высокая доля заболевших приходится на возрастную группу 7−14 лет (16,4%). В структуре выявленных вирусов ОРВИ преобладают риновирусы и РС-вирусы, среди гриппозных — вирусы гриппа B.
Специалисты напоминают, что грипп может вызывать тяжелые осложнения, включая пневмонии, заболевания центральной нервной системы, патологии сердца и обострение хронических болезней.
Неделей ранее в регионе было зафиксировано более 5,2 тыс. случаев ОРВИ, из них свыше 1,5 тыс. — грипп.