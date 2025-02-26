Власти оценили шансы появления трамвая с ИИ в Калининграде

Отметим, что испытание трамвая с искусственным интеллектом сейчас проходит в Москве и Санкт-Петербурге. Эксперимент продлится до 2027 года и предполагает запуск автономных трамваев в реальных городских условиях. 23 февраля дептранс столицы сообщал, что регулярные поездки на первом в России беспилотном трамвае с пассажирами на маршруте планируется запустить в Москве осенью этого года.