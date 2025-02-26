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Александр Скрябин объявил о намерении участвовать в отборе на пост главы Ростова

Одним из кандидатов на пост главы Ростова-на-Дону стал Александр Скрябин.
Источник: Комсомольская правда

И.о. главы администрации Ростова-на-Дону Александр Скрябин объявил о своем решении участвовать в конкурсе на должность главы города. Об этом чиновник сообщил в своем телеграм-канале.

Александр Скрябин подчеркнул, что его работа всегда строилась на принципах открытости и конструктивного диалога. По словам управленца, именно ростовчане лучше всех знают о проблемах города, и их мнение помогает определить приоритетные задачи, требующие особого внимания.

— Как коренной ростовчанин, я видел, как развивался город. Сейчас, работая в администрации, четко вижу наиболее острые проблемы, которые нужно решать, — написал Александр Скрябин.

Чиновник также упомянул, что врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь поставил перед командой серьезные задачи.

— За первый месяц работы убедился, что каждая сфера нуждается в поэтапных и эффективных преобразованиях. На это нужно время, у меня есть силы, опыт и идеи, чтобы начать эту работу. Ростов — наш общий дом, который нужно беречь и развивать, — добавил Александр Скрябин.

Напомним, процедуру отбора кандидатур на пост главы Ростова-на-Дону запустили по согласованию депутатов городской Думы. Решение было принято после досрочного прекращения полномочий председателя городской Думы — главы Ростова-на-Дону. К участию в конкурсе допускаются граждане России, достигшие 18 лет и не имеющие ограничений для избрания выборным должностным лицом.