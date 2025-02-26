Александр Скрябин объявил о намерении участвовать в отборе на пост главы Ростова

— За первый месяц работы убедился, что каждая сфера нуждается в поэтапных и эффективных преобразованиях. На это нужно время, у меня есть силы, опыт и идеи, чтобы начать эту работу. Ростов — наш общий дом, который нужно беречь и развивать, — добавил Александр Скрябин.