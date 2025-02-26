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Число выпускников, сдающих профильную математику и физику в Петербурге, резко выросло

В Петербурге в 2025 году единый государственный экзамен будут сдавать 37 805 участников. При этом резко выросло количество тех, кто будет сдавать ЕГЭ по точным и естественным наукам. Об этом 26 февраля сообщает комитет по образованию.

Источник: Freepik

В экзаменационном сезоне 2025 года профильную математику будут сдавать 19 599 человек или 61% выпускников (против 53,3% годом ранее). Как отмечают в ведомстве, это на 15% больше, чем в целом по России.

Информатику профильным экзаменом выбрал 8 021 учащийся. Это чуть больше, чем год назад: 21,2% против 21%. Доля выбравших биологию не изменилась, оставшись на уровне 18,3%. Ее будут сдавать 6 916 человек.

Выросло количество желающих сдавать физику и химию: на них зарегистрировались 5 922 и 4 581 учащихся соответственно. Первую выбрали 15,7% учащихся (в прошлом году было 15,3%), вторую — 12,1% против прошлогодних 11,8%.

Но самым популярным предметом по выбору как в целом по России, так и отдельно в Петербурге остается обществознание. Его будут сдавать 13 178 участников ЕГЭ. Еще 6 686 учащихся выбрали иностранные языки. Там поделились следующим образом:

6 372 человека выбрали английский;

124 человека — немецкий;

113 человек — французский;

51 человек — китайский;

26 человек — испанский.

Общее количество сдающих ЕГЭ в Петербурге почти не изменилось по сравнению с прошлым годом. В 2024-м его сдавали 37 462 участника. В 2025 году среди участников 27 746 выпускников, 3 661 студент из средних профессиональных учреждений и 6 209 выпускников прошлых лет.

Процедура проведения ЕГЭ не изменилась. Он так же пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнительный в сентябре. Для получения аттестата достаточно успешно сдать русский язык и математику. И, как в прошлом году, выпускники смогут пересдать один из предметов по выбору. Пересдачи пройдут 3 и 4 июля.

образование