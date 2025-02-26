Число выпускников, сдающих профильную математику и физику в Петербурге, резко выросло

Процедура проведения ЕГЭ не изменилась. Он так же пройдет в три этапа: досрочный, основной и дополнительный в сентябре. Для получения аттестата достаточно успешно сдать русский язык и математику. И, как в прошлом году, выпускники смогут пересдать один из предметов по выбору. Пересдачи пройдут 3 и 4 июля.