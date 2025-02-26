26 февраля синоптики продлили режим «черного неба» в Новосибирске и Искитиме

Режим «черного неба» вводится неслучайно. Его главная цель — защитить здоровье людей, ведь при накоплении вредных веществ в приземном слое воздуха значительно возрастает риск для дыхательной системы. Особенно тяжело в такие периоды приходится наиболее уязвимым группам населения: детям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Для них загрязненный воздух может стать причиной обострения болезней или ухудшения общего самочувствия.