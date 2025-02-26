26 февраля синоптики продлили режим «черного неба» в Новосибирске и Искитиме

В Новосибирске и Искитиме вновь продлен режим неблагоприятных метеорологических условий, который в народе часто называют «черным небом».
Как сообщили в Западно-Сибирском УГМС, с 18 часов 26 февраля до 18 часов 27 февраля в этих городах сохранятся условия, препятствующие рассеиванию вредных примесей в атмосфере. Такая ситуация классифицируется как первая степень опасности.
Режим «черного неба» вводится неслучайно. Его главная цель — защитить здоровье людей, ведь при накоплении вредных веществ в приземном слое воздуха значительно возрастает риск для дыхательной системы. Особенно тяжело в такие периоды приходится наиболее уязвимым группам населения: детям, пожилым людям и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Для них загрязненный воздух может стать причиной обострения болезней или ухудшения общего самочувствия.
Чтобы снизить негативное влияние загрязненной атмосферы, специалисты советуют жителям придерживаться ряда рекомендаций. В первую очередь, стоит максимально ограничить время пребывания на улице. Кроме того, важно избегать проветривания помещений, чтобы минимизировать попадание загрязненного воздуха внутрь жилых пространств.