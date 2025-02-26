Генпрокурор: число экстремистских преступлений продолжает сокращаться

В прошлом году их совершено почти в два раза меньше: в 2024 году — 1 256, 2023 году их было 2016.
Продолжается работа по выявлению и привлечению к уголовной ответственности лиц за преступления, связанные с созданием и участием в экстремистских формированиях, содействием экстремистской деятельности.
Швед отметил, что в прошлом году в рамках спецпроизводства направлены в суд дела в отношении 62 экстремистов, которые скрываются за пределами республики.
Данная мера связана с заочным осуждением и принудительными мерами в отношении имущества и является действенным сдерживающим фактором.
При этом он сообщил, что в прошлом году прокуроры поддержали гособвинение в отношении более полутора тысяч лиц, совершивших преступления экстремистской направленности.
Рассмотрены уголовные дела в отношении руководителей экстремистских формирований Азарова, Вечерко, участников теракта, совершенного в феврале 2022 года на территории аэродрома «Мачулищи». Оправдательные приговоры не выносились.