Из-за сильного тумана в «Храброво» задерживается 14 рейсов. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта.
«По состоянию на 10 часов утра задерживаются 14 рейсов. В их числе самолёт авиакомпании “Победа” (DP 6835), летевший в Калининград, по решению командира воздушного судна, возвращается в аэропорт вылета в Санкт-Петербург», — говорится в публикации.
Отмечается, что на прилёт аэропорт продолжает принимать рейсы, исходя из оперативной обстановки. Информацию можно уточнить через кол-центр по номеру +7 (4012) 550−550 или на онлайн-табло на сайте аэропорта.