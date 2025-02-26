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Из-за сильного тумана в «Храброво» задерживается 14 рейсов

Аэропорт продолжает принимать прибывающие самолёты.

Из-за сильного тумана в «Храброво» задерживается 14 рейсов. Об этом сообщается в телеграм-канале аэропорта.

«По состоянию на 10 часов утра задерживаются 14 рейсов. В их числе самолёт авиакомпании “Победа” (DP 6835), летевший в Калининград, по решению командира воздушного судна, возвращается в аэропорт вылета в Санкт-Петербург», — говорится в публикации.

Отмечается, что на прилёт аэропорт продолжает принимать рейсы, исходя из оперативной обстановки. Информацию можно уточнить через кол-центр по номеру +7 (4012) 550−550 или на онлайн-табло на сайте аэропорта.