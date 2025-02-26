Нижегородская мэрия намерена эвакуировать самокаты за нарушения правил

Юрий Шалабаев сообщил, что в новый сезон правила работы самокатов изменятся, и крупные компании, оказывающие услуги проката самокатов, отнеслись к этому «с пониманием». Среди нововведений глава города назвал ограничение проезда и скорости по определенным улицам, не уточнив, по каким именно, и размещение парковок в установленных местах. Также рассматривают возможность эвакуации самокатов в случае нарушения плавил.