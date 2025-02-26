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Более 400 кг хлебобулочных изделий изъяли из продажи в Омской области

В Омской области подвели итоги мониторинга качества хлебобулочных, кондитерских и мукомольно-крупяных изделий за 2024 год.

Источник: РИА "Новости"

В ходе проверок было исследовано 1202 образца продуктов. Из них по физико-химическим показателям было проверено 475 проб, по санитарно-химическим — 166, микробиологические показатели охватили 510 проб. Также проверяли 42 образца на наличие генетически модифицированных организмов и 9 проб на содержание радиоактивных веществ.

В результате контроля на территории области была приостановлена продажа 19 партий продукции, которые не соответствовали установленным требованиям. Общий вес изъятых товаров составил 413 килограммов. В отношении виновных лиц были применены меры административной ответственности.

Кроме того, Управление рассматривало 56 обращений граждан, по итогам чего было выдано множество предостережений о недопустимости нарушений. Также специалисты провели 298 консультаций для продавцов и производителей. В целом, ситуация с качеством пищевой продукции в Омской области продолжает находиться под контролем.