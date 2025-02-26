Более 400 кг хлебобулочных изделий изъяли из продажи в Омской области

Кроме того, Управление рассматривало 56 обращений граждан, по итогам чего было выдано множество предостережений о недопустимости нарушений. Также специалисты провели 298 консультаций для продавцов и производителей. В целом, ситуация с качеством пищевой продукции в Омской области продолжает находиться под контролем.