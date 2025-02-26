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Подрядчика для нового сквера имени Бугакова ищут в Новосибирске

Разработанный дизайн-проект уже был представлен общественности и получил одобрение.

Источник: Freepik

Новосибирск готовится к созданию нового общественного пространства: объявлен аукцион по выбору организации, которая займётся благоустройством сквера, посвящённого Юрию Фёдоровичу Бугакову, сообщает мэр Максим Кудрявцев в своём телеграм-канале.

В Октябрьском районе, между улицами Кирова и Ипподромской, вблизи центра «Сибирь-Хоккайдо», скоро появится современный сквер имени основателя племзавода «Ирмень» и почётного гражданина Новосибирской области Юрия Фёдоровича Бугакова. Проект предусматривает создание разнообразных зон для отдыха и развлечений.

В сквере будут оборудованы скейт-парк, велодорожки, детские площадки и лужайки для пикников. Также планируется открытие кинотеатра под открытым небом, обустройство специальной зоны для выгула собак и создание прогулочных аллей с зелёными насаждениями. Зимой жители смогут пользоваться катком и пунктом проката спортивного инвентаря.

Разработанный дизайн-проект уже был представлен общественности и получил одобрение. Имя подрядчика, которому будет доверено воплощение проекта в жизнь, станет известно 18 марта.

архитектура