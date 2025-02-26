Подрядчика для нового сквера имени Бугакова ищут в Новосибирске

В сквере будут оборудованы скейт-парк, велодорожки, детские площадки и лужайки для пикников. Также планируется открытие кинотеатра под открытым небом, обустройство специальной зоны для выгула собак и создание прогулочных аллей с зелёными насаждениями. Зимой жители смогут пользоваться катком и пунктом проката спортивного инвентаря.