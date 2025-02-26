Выдающийся поэт из Иркутской области Владимир Скиф отпраздновал 80-летие

Владимир Петрович искренне любит малую родину, Байкал и его природу. Их величие он часто описывает в своем творчестве (это сборники поэзии и прозы, переводы, воспоминания, книги для детей и т.д). Также строки его стихов пронизаны патриотизмом и трепетным чувством к России. При этом имя Владимира Скифах хорошо известно за рубежом.