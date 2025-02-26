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Ремонт на Троицком мосту поставил Дворцовую и набережную Кутузова в пробку

Ремонт на Троицком мосту поставил Дворцовую и набережную Кутузова в громадную пробку. Об этом сообщил журналист «МК в Питере».

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Автомобилисты сообщают о том, что светофор на проезд в сторону Эрмитажа от Летнего сада горит крайне редко.

Работы на мосту начались 21 февраля. В первый же день были перерыты трамвайные пути. Движение затруднено ежедневно с обеих сторон моста.

Пресс-служба СПб ГБУ «Мостотрест» ранее сообщала, что починка Троицкого продлится до октября этого года.

В последний раз дорожное покрытие там обновляли в 2018 году. Эксперты отмечали значительный износ асфальта, наличие колеи и многочисленные повреждения трамвайных путей.

На участке произведут замену трамвайных путей, обновят асфальтобетонное покрытие на проезжей части, а также установят новую гидроизоляцию и деформационные швы.

строительство