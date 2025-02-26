Башкирия вошла в Топ-10 регионов по количеству браков

Топ счастливых по бракам регионов и городов возглавила Москва (87,2 тысяч поженившихся), на втором месте — Санкт-Петербург (50,3 тысячи зарегистрированных браков), замкнула тройку лидеров Московская область (47,9 тысяч новых союзов). В лидерах также оказались Краснодарский край, Свердловская, Ростовская, Тюменская, Челябинская области, Татарстан.
В целом по стране за 2024 год было заключено 880026 браков, что на 7,0% ниже данного показателя в аналогичном периоде прошлого года.
Кроме того, Башкирия оказалась в лидерах по числе рожденных малышей. В этом рейтинге наша республика разместилась на девятом месте (32 968 новорождённых).
На первом месте традиционно Москва (12о тысяч малышей), следом идут Московская область (71,4 тысяч), Краснодарский край (51,5 тысяч), Санкт-Петербург (47,1 тысяч).
Всего за указанный период в нашей стране родилось 1222408 малышей. И этот показатель на 3,4% отстает от значений 2023-го года.