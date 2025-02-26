Жители Хабаровска обращают внимание на зарплату при выборе работы

Сервис SuperJob провел опрос среди жителей Хабаровска, чтобы выяснить, какие факторы они считают наиболее важными при выборе работодателя. В исследовании приняли участие представители компаний и экономически активные горожане. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Главным критерием для хабаровчан остается высокий уровень оплаты труда — его отметили 60% респондентов. На втором месте — адекватность руководства (32%), на третьем — стабильность компании (30%). Также важными факторами оказались перспективы карьерного роста (28%), комфортная психологическая обстановка (27%) и удобное расположение (25%). Меньше всего соискателей волнуют перспективы личностного роста (14%), гарантии сохранения жизненного баланса (12%) и наличие компенсационного пакета (8%).
Мужчины при выборе работы чаще ориентируются на достойную зарплату, адекватность руководителя и интересные задачи. Женщины же больше ценят стабильность компании, возможности для карьерного роста, комфортную атмосферу, удобное расположение и отсутствие помех для личной жизни.
Соискатели до 34 лет чаще обращают внимание на адекватность руководства и перспективы карьерного роста. Для тех, кто старше, важнее высокая зарплата, стабильность компании и комфортная психологическая обстановка.
Чем выше доход респондентов, тем больше их волнует уровень оплаты труда и эффективность процессов в компании. Те, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей, чаще ориентируются на адекватность начальства, комфорт на рабочем месте и возможность сохранять баланс между работой и личной жизнью.
Рекрутеры, в свою очередь, выделили свои топ-3 факторов: конкурентоспособная зарплата (85%), удобное расположение офиса (53%) и адекватность начальства (41%).