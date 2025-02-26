Жители Хабаровска обращают внимание на зарплату при выборе работы

Чем выше доход респондентов, тем больше их волнует уровень оплаты труда и эффективность процессов в компании. Те, кто зарабатывает менее 50 тысяч рублей, чаще ориентируются на адекватность начальства, комфорт на рабочем месте и возможность сохранять баланс между работой и личной жизнью.