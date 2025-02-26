В Калининграде врачи спасли мужчину с редкой злокачественной опухолью

Хирурги калининградского онкоцентра спасли мужчину с редким злокачественным образованием. Об операции и уникальном для Калининградской области диагностическом исследовании рассказали в телеграм-канале учреждения.
Во время контрольного обследования 66-летнего пациента, которому 2 года назад удалили опухоль почки, врачи заметили образование в двенадцатиперстной кишке. Биопсия подтвердила, что опухоль злокачественная, решено было оперировать.
Исследовали опухоль с помощью эндосонографии на новейшем оборудовании. Врачи определили глубину распространения образования и сумели провести более щадящее оперативное лечение с сохранением головки поджелудочной железы.
Пациент уже выписан. Отметим, образование в двенадцатиперстной кишке встречается редко, а из-за труднодоступного месторасположения его сложно исследовать с помощью УЗИ.