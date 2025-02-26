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Омичам предлагают купить частный остров в Таиланде

Стоимость острова — 9,85 миллиарда рублей.

Источник: Om1 Омск

Необычное объявление появилось на популярной онлайн-платформе: омичам предлагают купить частный остров недалеко от Пхукета. Стоимость лота впечатляет — 9 850 000 000 рублей, что эквивалентно примерно 113 миллионам долларов.

Согласно описанию, остров площадью 440 879 м² располагается в 15 минутах от пирса Пхукета и имеет собственный пляж. Продавец уверяет, что это идеальный вариант для курортной застройки. Участок предназначен как для жилого, так и для коммерческого строительства, а покупку можно оформить дистанционно.

Правда, гражданство и вид на жительство в Таиланде покупатель не получит автоматически — такие привилегии, несмотря на внушительную цену острова, отсутствуют.

недвижимость