Омичам предлагают купить частный остров в Таиланде

Согласно описанию, остров площадью 440 879 м² располагается в 15 минутах от пирса Пхукета и имеет собственный пляж. Продавец уверяет, что это идеальный вариант для курортной застройки. Участок предназначен как для жилого, так и для коммерческого строительства, а покупку можно оформить дистанционно.