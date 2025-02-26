Генпрокурор Швед заявил о снижении экстремистских преступлений в Беларуси

По его словам, и далее продолжается работа, связанная с выявлением и привлечением к уголовной ответственности лиц, которые причастны к созданию и участию в экстремистских формированиях, содействием экстремистской деятельности. Генпрокурор добавил, что в 2024 году в рамках специального производства в суд были направлены дела в отношении 62 экстремистов, находящихся за пределами Беларуси.