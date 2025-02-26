Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Генпрокурор Швед заявил о снижении экстремистских преступлений в Беларуси

Генеральный прокурор сказал, что количество экстремистских преступлений снижается в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Генеральный прокурор Андрей Швед во время выступления в парламенте 26 февраля заявил о снижении экстремистских преступлений в Беларуси, пишет Sputnik.by.

Швед подчеркнул, что количество преступлений экстремистской направленности продолжает уменьшаться:

— В прошлом году их совершено почти в два раза меньше: в 2024 году — 1 256, 2023 году их было 2016, — обратил внимание генеральный прокурор.

По его словам, и далее продолжается работа, связанная с выявлением и привлечением к уголовной ответственности лиц, которые причастны к созданию и участию в экстремистских формированиях, содействием экстремистской деятельности. Генпрокурор добавил, что в 2024 году в рамках специального производства в суд были направлены дела в отношении 62 экстремистов, находящихся за пределами Беларуси.

— Данная мера связана с заочным осуждением и принудительными мерами в отношении имущества и является действенным сдерживающим фактором, — пояснил Швед.

Он также отметил, что в прошлом году со стороны прокуроров было поддержано государственное обвинение в отношении более 1500 лиц, которые совершили экстремистские преступления.

Ранее генпрокурор сказал, что число обращений в комиссию по возвращению уехавших белорусов растет.

Тем временем Минтруда сказало, кто может получить пособие в 537 рублей в Беларуси.

Вместе с тем президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении 146 белорусок орденом Матери.

Кстати, сигареты подорожают в Беларуси с 1 марта 2025.