Генпрокурор Швед заявил о снижении экстремистских преступлений в Беларуси

Генеральный прокурор Андрей Швед во время выступления в парламенте 26 февраля заявил о снижении экстремистских преступлений в Беларуси, пишет Sputnik.by.
Швед подчеркнул, что количество преступлений экстремистской направленности продолжает уменьшаться:
— В прошлом году их совершено почти в два раза меньше: в 2024 году — 1 256, 2023 году их было 2016, — обратил внимание генеральный прокурор.
По его словам, и далее продолжается работа, связанная с выявлением и привлечением к уголовной ответственности лиц, которые причастны к созданию и участию в экстремистских формированиях, содействием экстремистской деятельности. Генпрокурор добавил, что в 2024 году в рамках специального производства в суд были направлены дела в отношении 62 экстремистов, находящихся за пределами Беларуси.
— Данная мера связана с заочным осуждением и принудительными мерами в отношении имущества и является действенным сдерживающим фактором, — пояснил Швед.
Он также отметил, что в прошлом году со стороны прокуроров было поддержано государственное обвинение в отношении более 1500 лиц, которые совершили экстремистские преступления.
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