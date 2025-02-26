В Омской области изъяли из продажи 19 партий хлеба и кондитерских изделий

По результатам проверки регионального Роспотребнадзора в 2024 году в Омской области изъяли из продажи 413 килограммов некачественных хлебобулочных и кондитерских изделий.
Всего в минувшем году в регионе прошли 256 контрольно-надзорных и 336 профилактических мероприятий в отношении объектов, занимающихся изготовлением и продажей мучных и кондитерских изделий.
«Исследовано 1202 пробы, из них по физико-химическим показателям — 475 проб, по санитарно-химическим показателям — 166 проб, по микробиологическим показателям — 510 проб, на содержание ГМО — 42 пробы, на радиоактивные вещества — 9 проб», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Таким образом в 2024 году в Роспотребнадзоре рассмотрели 56 обращений и изъяли из продажи 413 килограммов некачественной продукции. Всех виновных лиц привлекли к административной ответственности.
Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске изъяли более шести тысяч литров пива неизвестного происхождения.