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Разносившего смертельный вирус волка нашли в Ростовской области

В Ростовской области нашли умершего волка, больного бешенством.

Источник: Комсомольская правда

В Белокалитвинском районе Ростовской области смертельный вирус нашли у мертвого волка. После этого по распоряжению властей в очаге инфекции и на прилегающей территории начал действовать карантин.

С 20 февраля 2025 года под особым контролем находится ситуация в Белокалитвинском городском поселении, а также на территории охотугодья «Поцелуевское». Сейчас на участках с карантином действуют ограничения на оборот домашних животных и кормовых добавок.

Как выяснилось, умерший волк был носителем бешенства. Специалисты отмечают, что все дикие животные, в частности, волки, шакалы и лисы, подвержены этому заболеванию из-за своего образа жизни. Более того, они могут переносить инфекцию на довольно большие расстояния во время своих переходов.

К слову, бешенство также передается и человеку. Особенно опасны укусы в голову, лицо, кисти рук. При этом от человека к человеку вирус не передается. Если после контакта с агрессивным четвероногим остались раны или царапины, нужно срочно обратиться в больницу.