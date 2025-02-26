Разносившего смертельный вирус волка нашли в Ростовской области

Как выяснилось, умерший волк был носителем бешенства. Специалисты отмечают, что все дикие животные, в частности, волки, шакалы и лисы, подвержены этому заболеванию из-за своего образа жизни. Более того, они могут переносить инфекцию на довольно большие расстояния во время своих переходов.