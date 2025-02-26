В Самарской области 25 февраля поженились 100 пар

Если вы пропустили эту «красивую» дату, не беда! Ведь в 2025 году будет еще много дат, которые пользуются особой популярностью у молодоженов — это и 25 марта, и 25 апреля, и 25 июня, и 25 июля, и многие другие. А подать заявление на регистрацию брака можно, в том числе, через госуслуги.