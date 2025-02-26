В Ростове мошенница заработала миллион, заменив деньги пенсионеров на бумагу

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор мошеннице, которая обманула пенсионеров на сумму свыше один миллион рублей.
51-летнюю женщину признали виновной в совершении преступления по статье 159 УК РФ. В ходе судебного разбирательства стало известно, что она, выдавая себя за соцработника, убеждала пожилых людей в необходимости показать свои деньги якобы для проведения денежной реформы. Злоумышленница говорила, что перепишет номера купюр, чтобы в дальнейшем заменить их на новые. Делая вид, что возвращает деньги, она передавала обманутым пенсионерам конверты с нарезанной бумагой.
В результате её действий шесть пенсионеров понесли значительные финансовые потери. Общая сумма ущерба превысила один миллион рублей. Эти средства женщина компенсировала пострадавшим на стадии расследования.
Суд признал ростовчанку виновной. Ее приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.