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В Ростове мошенница заработала миллион, заменив деньги пенсионеров на бумагу

В Ростове осудили мошенницу, которая обманула шесть пенсионеров на миллион рублей.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону суд вынес приговор мошеннице, которая обманула пенсионеров на сумму свыше один миллион рублей.

51-летнюю женщину признали виновной в совершении преступления по статье 159 УК РФ. В ходе судебного разбирательства стало известно, что она, выдавая себя за соцработника, убеждала пожилых людей в необходимости показать свои деньги якобы для проведения денежной реформы. Злоумышленница говорила, что перепишет номера купюр, чтобы в дальнейшем заменить их на новые. Делая вид, что возвращает деньги, она передавала обманутым пенсионерам конверты с нарезанной бумагой.

В результате её действий шесть пенсионеров понесли значительные финансовые потери. Общая сумма ущерба превысила один миллион рублей. Эти средства женщина компенсировала пострадавшим на стадии расследования.

Суд признал ростовчанку виновной. Ее приговорили к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.