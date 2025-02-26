Для роста рождаемости волгоградцам предложат льготы и увеличат зарплату

Однако статистика показывает, что суммарный коэффициент рождаемости первенцев и вторых детей снижается, в то время как число третьих и последующих детей продолжает расти. Авторы доклада предлагают переориентировать меры поддержки на семьи, где родители находятся в возрасте от 30 до 40 лет и уже имеют детей. Именно такие семьи составляют более 43% от общего числа семей с детьми в России.