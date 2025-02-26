Для роста рождаемости волгоградцам предложат льготы и увеличат зарплату

Льготы на жилье и автомобили могут стать ключевым инструментом для улучшения демографической ситуации в регионах России, и Волгоград исключением не станет.
К такому выводу пришли авторы совместного доклада Общественной палаты и Росстата под названием «Семья и дети в России». Согласно докладу, меры поддержки рождаемости, которые применялись в последние годы, в основном были ориентированы на стимулирование рождения первого ребенка.
Однако статистика показывает, что суммарный коэффициент рождаемости первенцев и вторых детей снижается, в то время как число третьих и последующих детей продолжает расти. Авторы доклада предлагают переориентировать меры поддержки на семьи, где родители находятся в возрасте от 30 до 40 лет и уже имеют детей. Именно такие семьи составляют более 43% от общего числа семей с детьми в России.
Доклад также обращает внимание на то, что численность женщин репродуктивного возраста старше 30 лет достигла исторического максимума, но в ближайшие пять лет этот показатель начнет снижаться. Поэтому важно уже сейчас принять меры, которые смогут стимулировать рождаемость в этой возрастной группе.
Среди предложенных инициатив — увеличение выплат за рождение третьего и последующих детей с 450 тысяч до 1 миллиона рублей. Такая мера позволит семьям частично или полностью погасить ипотечные кредиты, что снизит финансовую нагрузку и сделает решение о рождении детей более доступным. Кроме того, авторы доклада предлагают ввести программу льготного автокредитования для многодетных семей, которая позволит им приобретать автомобили отечественного производства на выгодных условиях.