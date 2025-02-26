35 лет назад начался вывод Центральной группы советских войск из Чехословакии

«ЦГВ было государством в государстве, школы, больницы, гарнизонные магазины, пайки, солдатские клубы, дом офицеров, почта и т.п. А ты жил на два мира — в мире ЦГВ и в мире Чехословакии. Например, для семьи выделялись талоны и ходили получать продукты на склад в гарнизоне. Многие из них были из СССР — консервы, вкуснейшая армейская тушенка, крупы и т.п. Что-то выпускалось при гарнизонах, так, в Брунтале была собственная пекарня, где пекли хлеб по советским стандартам, например, черный, который нельзя было купить в чешском магазине».