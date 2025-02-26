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Стало известно, где и когда можно бесплатно сдать тест на ВИЧ в Иркутске

Анонимное и бесплатное обследование на ВИЧ-инфекцию пройдет в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Жители Иркутска и гости столицы Приангарья могут бесплатно и анонимно пройти обследование на ВИЧ-инфекцию. Несколько дней по разным адресам сибиряков будет принимать мобильный пункт. Стал известен режим их работы:

— 28 февраля с 10:00 до 14:00 парковка перед Иркутским областным Домом молодежи.

— 1 марта с 9:00 до 16:00 парковка перед Иркутским областным домом молодежи.

— 1 марта с 14:00 до 20:00 130-й квартал площадь «Круг желаний».

— 2 марта с 10:00 до 17:00 в Архитектурно-этнографическом музее «Тальцы» — Иркутск (Байкальский тракт, 47-й километр на территории музея).

Результат теста изготавливается в течение 15 минут.