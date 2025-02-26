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Жителя Хабаровска привлекли к ответственности за нежелание платить штрафы

Приставы добились погашения задолженности.

Источник: Комсомольская правда

Сотрудники органов принудительного исполнения Хабаровска привлекли к административной ответственности местного жителя, который уклонялся от уплаты штрафа за нарушение правил дорожного движения. Благодаря действиям судебных приставов мужчина осознал серьезность последствий и полностью погасил задолженность. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль хабаровчанина и выявили у него признаки алкогольного опьянения. Водитель отказался пройти медицинское освидетельствование, что стало основанием для составления протокола. Помимо лишения прав, мужчине был назначен штраф в 30 тысяч рублей.

После составления исполнительного производства в отделении судебных приставов по Центральному району Хабаровска должник был уведомлен о необходимости погасить штраф. Однако он решил уклониться от исполнения обязательств и стал скрываться от сотрудников службы.

Приставы установили место жительства нарушителя и принудительно доставили его в отделение для составления административного протокола. Осознав, что дальнейшее уклонение приведет к еще более серьезным последствиям, мужчина нашел необходимую сумму и полностью выплатил штраф.