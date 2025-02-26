Хлеб в Омской области проверили на радиоактивные вещества

Всего за год специалисты провели 256 контрольно-надзорных мероприятий и 336 профилактических проверок на предприятиях, занимающихся производством и реализацией хлебобулочных, кондитерских и мукомольно-крупяных изделий. В лабораториях исследовано 1 202 пробы продукции по различным показателям, включая физико-химические, санитарно-химические и микробиологические. Также проведены проверки на содержание ГМО и радиоактивных веществ.