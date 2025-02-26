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Хлеб в Омской области проверили на радиоактивные вещества

Роспотребнадзор провёл плановые проверки производителей и продавцов хлебобулочных и кондитерских изделий.

Источник: Om1 Омск

Роспотребнадзор Омской области подвёл итоги проверок производителей и продавцов хлебобулочных и кондитерских изделий за 2024 год. В ходе лабораторного контроля выявлены нарушения обязательных требований, из-за которых с продажи сняли 19 партий продукции общим весом 413 кг.

Всего за год специалисты провели 256 контрольно-надзорных мероприятий и 336 профилактических проверок на предприятиях, занимающихся производством и реализацией хлебобулочных, кондитерских и мукомольно-крупяных изделий. В лабораториях исследовано 1 202 пробы продукции по различным показателям, включая физико-химические, санитарно-химические и микробиологические. Также проведены проверки на содержание ГМО и радиоактивных веществ.

Виновные лица привлечены к административной ответственности. Кроме того, рассмотрено 56 обращений граждан, по результатам которых были вынесены предостережения о недопустимости нарушений. Также проведено 298 консультаций для производителей и продавцов.

Роспотребнадзор продолжает держать ситуацию под контролем и призывает потребителей сообщать о некачественной продукции.

экология