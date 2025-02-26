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Бывший глава сельсовета в Башкирии предстал перед судом за служебный подлог

Экс-главу сельсовета в Башкирии осудили за махинации с документами.
Источник: Комсомольская правда

В Башкирии бывший глава сельсовета в Буздякском районе попался на махинациях с документами. Мужчину признали виновным в злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. Подробности рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

История началась осенью 2023 года, когда один из жителей района был осужден за кражу и получил 180 часов обязательных работ. Однако, отработав всего 20 часов, он обратился к главе сельсовета с просьбой «закрыть» ему оставшиеся часы. Глава согласился помочь, но только в обмен на уборку своего участка. По его указанию заместитель подготовил фиктивные табели, в которых значилось, что мужчина якобы отработал все положенные часы.

Однако на этом история не закончилась. Проверка выявила подлог, и бывший глава сельсовета оказался на скамье подсудимых. Суд назначил ему штраф в 130 тысяч рублей и запретил на три года занимать должности, связанные с управлением или административной работой в госорганах. Кроме того, его отправили в отставку за нарушение антикоррупционного законодательства.

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