Бывший глава сельсовета в Башкирии предстал перед судом за служебный подлог

История началась осенью 2023 года, когда один из жителей района был осужден за кражу и получил 180 часов обязательных работ. Однако, отработав всего 20 часов, он обратился к главе сельсовета с просьбой «закрыть» ему оставшиеся часы. Глава согласился помочь, но только в обмен на уборку своего участка. По его указанию заместитель подготовил фиктивные табели, в которых значилось, что мужчина якобы отработал все положенные часы.