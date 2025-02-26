В Минюсте высказались о ситуации с исчезновением казахстанской музыки из Meta

«Ну как вы себе это представляете? Если это свобода договорных отношений, и будет со стороны государственного органа какое-то принуждение, это же неверно. Все будет известным по мере достижения этих договорённостей. Там, где есть договорные отношения, государство не должно принуждать стороны к каким-то срокам и тем более — к каким-то обязательным действиям по отношению к третьей стране. Наша задача — придать этим правоотношениям прозрачный и предсказуемый характер. Чем, собственно, министерство сейчас и занимается путем внедрения цифровой платформы», — подчеркнул министр, отвечая на вопрос журналиста, будет ли ведомство вмешиваться в процедуру заключения договора.