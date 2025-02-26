В Минюсте высказались о ситуации с исчезновением казахстанской музыки из Meta

«Осенью прошлого года данные договорные отношения были расторгнуты по инициативе одной из сторон. На сегодняшний день, насколько нам известно, ведутся переговоры с одной из 15 ОКУИП (Организация коллективного управления имущественными авторскими правами). Задача министерства юстиции состоит в том, чтобы данным отношениям дать возможность в правовом поле реализоваться. Кого-либо заставлять или за кем-то ходить мы не собираемся, мы даём возможность в законном поле реализовать данные правоотношения», — отметил Ерлан Сарсембаев.
Он напомнил, министерство юстиции для прозрачности данных правоотношений планирует запустить цифровую платформу, чтобы любой правообладатель или автор казахстанских произведений мог заключать договоры в цифровом формате, а в последующем отслеживать через свой личный кабинет все те вознаграждения, которые ему причитаются за использование авторских прав.
«Ну как вы себе это представляете? Если это свобода договорных отношений, и будет со стороны государственного органа какое-то принуждение, это же неверно. Все будет известным по мере достижения этих договорённостей. Там, где есть договорные отношения, государство не должно принуждать стороны к каким-то срокам и тем более — к каким-то обязательным действиям по отношению к третьей стране. Наша задача — придать этим правоотношениям прозрачный и предсказуемый характер. Чем, собственно, министерство сейчас и занимается путем внедрения цифровой платформы», — подчеркнул министр, отвечая на вопрос журналиста, будет ли ведомство вмешиваться в процедуру заключения договора.
Напомним, для авторов и правообладателей в Казахстане разработают мобильное приложение.
«События осени прошлого года, когда казахстанская музыка исчезла с платформы Meta, показали недостатки сферы коллективного управления. Многие известные авторы и исполнители заявили о недополучении вознаграждений за использование их произведений на этой платформе. В связи с чем требуется цифровизация этого направления. Планируется авторам и иным правообладателям дать возможность в онлайн-формате прослеживать все этапы использования произведения: от заключения договоров, сбора, распределения и до выплат вознаграждений», — сообщал Ерлан Сарсембаев.
Сегодня же стало известно, что в органах принудительного исполнения делегируют больше работы роботам-судоисполнителям.