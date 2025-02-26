В Калининградском зоопарке рассказали, почему посетителям не показывают второго ленивца

Ленивец Берди сейчас живет не в экспозиционном вольере. То есть посетители зоопарка его не видят, а для осмотра им доступен только другой ленивец — Сбышек.
Берди пришлось отселить, как сказали в пресс-службе зоопарка, «ввиду непримиримых противоречий между двумя ленивцами мужского пола».
Компанию Берди составляют киперы, которые кормят, чистят и, конечно, чешут его за ушком.
О том, что самочка ленивца в зоопарке оказалась самцом, мы рассказывали в июле 2024 года.
Оказывается, у ленивцев отсутствует половой диморфизм. Разобрать, кто самец, а кто самка, внешне нельзя. Пол смогли выяснить только после тщательного исследования и УЗИ. А сделать их решили после очередной стычки животных.
Напомним, молодая самка (как тогда думали) двупалого ленивца прибыла из Екатеринбурга в 2019 году. Родилось животное в 2018 году.