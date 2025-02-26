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В Крыму закрыт сезон охоты — нарушителей ждут штрафы

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев — РИА Новости Крым. В Крыму завершился сезон охоты на все виды животных. Об этом в среду в своем Telegram-канале проинформировала министр экологии и природных ресурсов Республики Крым Ольга Шевцова.

Источник: РИА "Новости"

«В Республике Крым завершился сезон охоты на все основные виды охотничьих животных. Теперь специалисты охотничьей отрасли проводят зимний учет охотничьих ресурсов. Сведения о численности будут включены в данные Государственного экологического мониторинга», — написала министр.

Она уточнила, что данные мониторинга ежегодно формируются к 1 апреля, это помогает выявить изменения состояния охотничьих ресурсов и организовать их рациональное использование.

За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность в виде лишения права охоты на срок до двух лет или штрафа, также дополнительно может быть назначено наказание в виде конфискации орудий охоты, напомнила глава минэкологии.

штрафы
флора и фауна