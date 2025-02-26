В Хабаровском крае усилят поддержку науки и образования

Конкурс молодых ученых занимает особое место в научной повестке. За 27 лет в нем участвовали более двух тысяч исследователей. В этом году победителями стали 22 человека, которые получили дипломы губернатора и премии от 50 до 100 тысяч рублей. Также пять человек стали лауреатами премий губернатора в области науки и инноваций для молодых ученых.