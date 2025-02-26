В Хабаровском крае усилят поддержку науки и образования

В России власти усиливают поддержку образования и науки. На форуме технологий Владимир Путин поставил задачу научному сообществу достичь успехов в химии и создании новых материалов. Запускается национальный проект «Новые материалы и химия», а также разрабатывается новая стратегия развития образования, которая затронет и Хабаровский край. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В конце января в Хабаровске прошло совещание по обсуждению стратегии развития образования до 2036 года с перспективой до 2040 года. На совещании подчеркнули, что в Хабаровском крае, как промышленном регионе, важно связать образование с производством.
С 2022 года край участвует в федеральном проекте «Профессионалитет», где на базе техникумов и колледжей созданы пять образовательно-производственных кластеров: «Машиностроение», «Железнодорожный транспорт», «Водный транспорт», «Педагогика», «Туризм и сфера услуг». Студенты обучаются по сокращенным программам, которые приближены к реальному производству, и получают необходимые навыки. В этом году начнется набор абитуриентов в кластер «Судостроение». Создание новых кластеров продолжится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
Для развития образования в регионе продолжается строительство и ремонт детских садов и школ, создание специализированных классов и современных образовательных пространств. С 2019 по 2024 год в крае по нацпроектам «Образование» и «Демография» построено восемь детских садов, две школы и открыто пять центров цифрового образования «IT-куб», а также 208 центров «Точка роста». В техникумах и колледжах созданы 52 мастерские, а также Региональный центр «Сириус 27».
Для поддержки науки в регионе подписано соглашение с Дальневосточным отделением Российской академии наук. Готовится программа научно-технологического развития. Подготовка научных кадров ведется по 31 направлению, действуют 16 диссертационных советов, а с 2022 года запущен проект «краевая аспирантура».
Конкурс молодых ученых занимает особое место в научной повестке. За 27 лет в нем участвовали более двух тысяч исследователей. В этом году победителями стали 22 человека, которые получили дипломы губернатора и премии от 50 до 100 тысяч рублей. Также пять человек стали лауреатами премий губернатора в области науки и инноваций для молодых ученых.
Ежегодно выделяются краевые гранты на прикладные научные задачи, а с прошлого года Хабаровский край участвует в конкурсах Российского научного фонда.