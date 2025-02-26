В МЧС сделали предупреждение об ухудшении погоды в Иркутской области: на регион обрушатся снег и ветер до 35 м/с

Вечером 26 февраля, в районе 18 часов, местами в Приангарье придет непогода. Предупреждение опубликовали в местном МЧС. Порывы западного, северо-западного ветра 18−23 м/с, сильный снег, метель, а также порывы силой 35 м/с на Байкале сохранятся и 27 февраля.