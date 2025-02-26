В МЧС сделали предупреждение об ухудшении погоды в Иркутской области: на регион обрушатся снег и ветер до 35 м/с

Вечером 26 февраля, в районе 18 часов, местами в Приангарье придет непогода. Предупреждение опубликовали в местном МЧС. Порывы западного, северо-западного ветра 18−23 м/с, сильный снег, метель, а также порывы силой 35 м/с на Байкале сохранятся и 27 февраля.
В Иркутске ожидаются переменная облачность, днем небольшой снег, ветер северо-западный, 8−13 м/с, в пригородной зоне порывы достигнут 15−18 м/с. Ночью температура упадет до −8…-10 градусов. Днем 27 февраля потеплеет до −1…-3 градусов.
По озеру Байкал: переменная облачность, ночью местами небольшой снег, днем — умеренный снег, ветер западный, северо-западный 17−22 м/с, местами порывы 27−35 м/с, температура ночью −9…-14 градусов, в четверг днем −2…-7.
Возможен обрыв линий связи, электропроводов, возрастает риск пожаров и ДТП.