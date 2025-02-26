Худрук «Ленкома» Панков сообщил, что Певцов и Захарова вернутся на сцену в марте

Хотя для меня этапы — это прежде всего люди. Допустим, если бы я не встретил Евгению Владимировну, — учительницу по музыке, которая меня отправила в фольклорную группу к Елене Алексеевне Краснопевцевой, — не попал бы в «Веретенце». Не осознал бы свой интерес к фольклору, если бы не Певцов Егор Стефанович — рожечник, пастух, который меня научил играть на рожке, делать инструмент, принял как родного внука, а мне было 13−14 лет. Я обманывал родителей, чтобы отпустили к нему, убегал из дома. У меня был магнитофон «Соната-211», надо было выстоять очередь, чтобы купить кассету Sony, чтобы была, все-таки, качественная запись, записывал Егора Стефановича. Брат мой говорил: «Ты что, на это тратишь кассету»?