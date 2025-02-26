В Башкирии детсад заплатит за травму 6-летней воспитанницы

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры РБ, в мае 2024 года 6-летняя девочка, находясь в дошкольном образовательном учреждении, во время прогулки упала со ступеньки беседки. Она получила перелом грудного позвонка. Ее здоровью был причинен вред средней тяжести.
Надзорное ведомство обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда и затраченных денег на лечение ребенка. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав дошкольное учреждение выплатить свыше 200 тысяч рублей. Кроме того, по инициативе прокуратуры воспитателя оштрафовали по статье «нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся» на 10 тысяч рублей, а в адрес руководителя организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо было наказано в дисциплинарном порядке.