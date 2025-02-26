В Башкирии детсад заплатит за травму 6-летней воспитанницы

Надзорное ведомство обратилось в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда и затраченных денег на лечение ребенка. Суд удовлетворил требования прокурора, обязав дошкольное учреждение выплатить свыше 200 тысяч рублей. Кроме того, по инициативе прокуратуры воспитателя оштрафовали по статье «нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся» на 10 тысяч рублей, а в адрес руководителя организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо было наказано в дисциплинарном порядке.