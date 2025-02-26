В Минске нелегальный продавец продавал опасное вещество детям

В Минске установили 19-летнего минчанина, продававшего опасный товар детям. Подробности рассказали в пресс-службе МВД.
Так, правоохранители установили, что 19-летний мужчина нелегально торговал электронными системами курения, а также комплектующими к ним.
Дома у фигуранта нашли и изъяли 150 коробок с вейпами, более тысячи емкостей с жидкостью для их заправки, а также около 800 сменных картриджей.
Милиционеры установили, что нелегальный продавец также продавал некурительное табачное изделие, в том числе детям. При обыске у него нашли 50 упаковок с этим веществом.
Общая стоимость изъятого превысила 40 тысяч белорусских рублей.
— Фигуранту грозит крупный штраф и конфискация товара, — прокомментировали в МВД.
Еще белорус может сесть на 15 лет из-за двухнедельной работы.