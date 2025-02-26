Катки начнут закрывать в Новосибирске со 2 марта

В Новосибирске начинает таять лед на катках, поэтому их планируют начать закрывать в начале марта. Об этом 26 февраля сообщает управление физкультуры и спорта мэрии города.
Среднесуточная температура в Новосибирске на этой неделе установилась около −8, −6 градусов. Похолодания не ожидается, поэтому городской администрацией принято решение о закрытии действующих катков в парках.
Каток в Центральном парке завершит свою работу 2 марта. В Нарымском сквере каток будет работать до 9 марта.
Продолжает действовать каток на Михайловской набережной, в парке «Арена», на стадионе «Спартак». О закрытии площадок не сообщается, все будет завесить от погодных условий, уточнили в администрациях заведений.