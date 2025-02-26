В Кумертау суд начал рассматривать дело против парней, которые побили полицейского на камеру и выложили видео в соцсети

Все случилось минувшей осенью — утром 9 ноября. Сотрудник полиции, будучи на дежурстве, заметил на улице троих пьяных молодых людей. Они шумели и ругались матом. Правоохранитель потребовал от парней вести себя прилично, но те в ответ принялись бить его руками и ногами, и при этом снимая все на камеру. После этого молодые люди смонтировали из записи видео и опубликовали его в социальной сети.