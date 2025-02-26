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В Кумертау суд начал рассматривать дело против парней, которые побили полицейского на камеру и выложили видео в соцсети

В Башкирии предстали перед судом парни, избившие полицейского на камеру.

Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Кумертау прошел суд по факту избиения полицейского. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов республики.

Все случилось минувшей осенью — утром 9 ноября. Сотрудник полиции, будучи на дежурстве, заметил на улице троих пьяных молодых людей. Они шумели и ругались матом. Правоохранитель потребовал от парней вести себя прилично, но те в ответ принялись бить его руками и ногами, и при этом снимая все на камеру. После этого молодые люди смонтировали из записи видео и опубликовали его в социальной сети.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Обвиняемые признали вину. Материалы дела были направлены в Кумертауский межрайонный суд для рассмотрения по существу.

— В судебном заседании государственный обвинитель изложил обвинительное заключение, допрошены подсудимые и потерпевший. Судебное заседание отложено на 12 марта 2025 года, — заявили в объединенной пресс-службе судов Башкирии.

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