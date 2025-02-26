Магнитные возмущения ожидаются в Ростовской области 27 и 28 февраля

Магнитные возмущения ожидаются в Ростовской области с 27 на 28 февраля. Наиболее заметным влияние будет с 3 ночи до 6 утра в пятницу. Эту информацию указали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.