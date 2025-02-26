Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Магнитные возмущения ожидаются в Ростовской области 27 и 28 февраля

Магнитный фон будет влиять на метеозависимых жителей Дона в течение двух дней.
Источник: Комсомольская правда

Магнитные возмущения ожидаются в Ростовской области с 27 на 28 февраля. Наиболее заметным влияние будет с 3 ночи до 6 утра в пятницу. Эту информацию указали на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

— Геомагнитный фон будет ниже уровня G-1 и Кр-индекса 5. Вероятность магнитных изменений 27 февраля составляет 25%, а 28 февраля −35%, — отмечают в прогнозе.

Метеозависимым людям, страдающим от перепадов магнитосферы, рекомендуют избегать стрессов и больше отдыхать.

Напомним, показатель G (от G1 до G5) означает уровень геомагнитного влияния, а Кр-индекс — силу его активности. Уровень G1 с Кр-индексом 5 — слабая магнитная буря.