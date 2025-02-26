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У омского метромоста на Левом берегу изменили правила движения

Новые правила действуют с 26 февраля.

Источник: администрация Омска

С 26 февраля изменилась схема движения на пересечении улиц Конева и 3-я Енисейская. Об этом сообщил мэр Омска Сергей Шелест в своём телеграм-канале.

С первой полосы теперь можно двигаться прямо, а также поворачивать направо и налево; Со второй и третьей полос разрешён левый поворот с улицы 3-я Енисейская на метромост;

Следует обратить внимание, что при правом повороте с 3-й Енисейской на метромост водители двигаются одновременно с теми, кто поворачивает налево в том же направлении. Мэр также отметил, что изменения ввели для увеличения пропускной способности при проезде от улицы 3-я Островская с улицы 3-я Енисейская в направлении улицы Конева.

«Прошу быть предельно внимательными при проезде данного участка улично-дорожной сети, неукоснительно соблюдать требования дорожных знаков и руководствоваться правилами встречного разъезда», — предупредил Сергей Шелест.