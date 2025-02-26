У омского метромоста на Левом берегу изменили правила движения

Следует обратить внимание, что при правом повороте с 3-й Енисейской на метромост водители двигаются одновременно с теми, кто поворачивает налево в том же направлении. Мэр также отметил, что изменения ввели для увеличения пропускной способности при проезде от улицы 3-я Островская с улицы 3-я Енисейская в направлении улицы Конева.