Волгоградский маршрут № 174 возобновил свою работу

Напомним, 25 февраля микроавтобусы, обслуживающие маршрут № 174 (ТРЦ «Акварель» в Волгограде — поселок Песчанка Среднеахтубинского района), временно не выходили на маршрут. Причиной стала смерть перевозчика.
Жителям Краснослободска предлагалось добраться до Волгограда, воспользовавшись проходящими маршрутами № 146 Волжский — Волгоград, № 246 Волжский — Волгоград, № 152 Т Волгоград — хутор Тумак и № 156 Т Волгоград — хутор Клетский.
26 февраля работа маршрута № 174 была восстановлена — комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области предпринял необходимые меры по определению временного перевозчика.
«Сегодня утром комитетом запущено обслуживание маршрута № 174, — пояснили в облкомдортрансе. — Специалисты оперативно рассмотрели поступившую заявку, по результатам рассмотрения которой выдано свидетельство с правом обслуживания указанного маршрута».