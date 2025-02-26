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Волгоградский маршрут № 174 возобновил свою работу

В среду, 26 февраля, курсирование востребованного транспорта после смерти перевозчика восстановлено. Об этом «Волгоградской правде.ру» сообщили в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области.

Напомним, 25 февраля микроавтобусы, обслуживающие маршрут № 174 (ТРЦ «Акварель» в Волгограде — поселок Песчанка Среднеахтубинского района), временно не выходили на маршрут. Причиной стала смерть перевозчика.

Жителям Краснослободска предлагалось добраться до Волгограда, воспользовавшись проходящими маршрутами № 146 Волжский — Волгоград, № 246 Волжский — Волгоград, № 152 Т Волгоград — хутор Тумак и № 156 Т Волгоград — хутор Клетский.

26 февраля работа маршрута № 174 была восстановлена — комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области предпринял необходимые меры по определению временного перевозчика.

«Сегодня утром комитетом запущено обслуживание маршрута № 174, — пояснили в облкомдортрансе. — Специалисты оперативно рассмотрели поступившую заявку, по результатам рассмотрения которой выдано свидетельство с правом обслуживания указанного маршрута».