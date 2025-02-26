В Ленинском и Советском округах Омска ухудшилось качество воздуха

В Омске 26 февраля зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в Ленинском и Советском округах.
По данным регионального Минприроды, загрязнение обнаружили на двух постах наблюдения:
На улице К. Заслонова концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 превысила норму в 1,61 раза. На улице Нефтезаводской содержание диоксида азота оказалось выше нормы в 1,2 раза.
В ночь перед замерами в Омске действовал режим неблагоприятных метеоусловий. В такие периоды промышленным предприятиям рекомендуется сокращать выбросы, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха.