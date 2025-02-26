Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ленинском и Советском округах Омска ухудшилось качество воздуха

Ночью в городе действовал режим неблагоприятных метеоусловий.

Источник: Om1 Омск

В Омске 26 февраля зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в Ленинском и Советском округах.

По данным регионального Минприроды, загрязнение обнаружили на двух постах наблюдения:

На улице К. Заслонова концентрация мелкодисперсных частиц PM2.5 превысила норму в 1,61 раза. На улице Нефтезаводской содержание диоксида азота оказалось выше нормы в 1,2 раза.

В ночь перед замерами в Омске действовал режим неблагоприятных метеоусловий. В такие периоды промышленным предприятиям рекомендуется сокращать выбросы, чтобы снизить уровень загрязнения воздуха.

экология